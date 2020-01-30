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Астрономы открыли новый тип полярных сияний
30.1.2020 23:58
Фото: staticflickr.com
Полярное сияние
По мнению исследователей, полярные сияния такого типа визуально напоминают песчаные дюны или слоистые облака, передает ТАСС.
Открытие было сделано астрономами-любителями из Финляндии.
Новый вид полярных сияний, которые похожи на слоистые облака или песчаные дюны, может быть обусловлен высотными атмосферными волнами. Об этом сообщает пресс-служба Хельсинкского университета, цитируя публикацию в журнале AGU Advances.
Как пояснила профессор Хельсинского университета Минна Палмрот (Minna Palmroth), вероятно, различия в яркости между "волнами" небесных дюн обусловлены аналогичными колебаниями в потоках частиц, которые падают на Землю из космоса. Вместе с тем, существует теория о том, что главным фактором может являться распределение атомов кислорода в атмосферных слоях нашей планеты, отметила представительница университета.
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