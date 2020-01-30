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Бродившей по улицам Уфы рыси помогли вернуться в лес
30.1.2020 20:01
Фото: zoozoo.hu
Специалистам удалось поймать дикую кошку, которая заблудилась во дворах столицы Башкирии.
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", к настоящему времени животное возвращено в естественную среду обитания.
По данным Минэкологии Башкирии, сигнал о рыси поступил от местных жителей. Хищницу заметили во дворах на улице Зорге. К моменту прибытия специалистов животное лежало под автомобилем, припаркованным у жилого дома.
Хищник оказался достаточно спокойным, и поймать его не составило труда, отметили в ведомстве. Машину обтянули сеткой, и когда рысь прыгнула в сторону, ее сразу же блокировали спасатели. Дикую кошку поместили в переноску для домашних питомцев и после осмотра ветеринара отвезли в Иглинский район Башкирии. Там хищницу выпустили в лес.
Предположительно, возраст животного, прибежавшего в город, составляет около трех лет. Признаков бешенства у рыси выявлено не было.
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