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Бродившей по улицам Уфы рыси помогли вернуться в лес


30.1.2020 20:01
Бродившей по улицам Уфы рыси помогли вернуться в лесФото: zoozoo.hu

Специалистам удалось поймать дикую кошку, которая заблудилась во дворах столицы Башкирии.

Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", к настоящему времени животное возвращено в естественную среду обитания.

По данным Минэкологии Башкирии, сигнал о рыси поступил от местных жителей. Хищницу заметили во дворах на улице Зорге. К моменту прибытия специалистов животное лежало под автомобилем, припаркованным у жилого дома.

Хищник оказался достаточно спокойным, и поймать его не составило труда, отметили в ведомстве. Машину обтянули сеткой, и когда рысь прыгнула в сторону, ее сразу же блокировали спасатели. Дикую кошку поместили в переноску для домашних питомцев и после осмотра ветеринара отвезли в Иглинский район Башкирии. Там хищницу выпустили в лес.

Предположительно, возраст животного, прибежавшего в город, составляет около трех лет. Признаков бешенства у рыси выявлено не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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