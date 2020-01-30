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Задержана пассажирка рейса S7, угрожавшая взорвать самолет
30.1.2020 18:48
Фото: vk.com
Среди личных вещей 35-летней женщины не было найдено взрывного устройства, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Не обнаружено и подозрительных предметов на борту самолета, который был вынужден совершить экстренную посадку.
Нарушительница, грозившая взорвать самолет, задержана. По предварительным данным, сейчас женщина находится в невменяемом состоянии. В скором времени ей предстоит пройти токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизы.
Ранее в СМИ появились сообщения о неадекватной женщине, которая прилетела в Москву из Симферополя. Пассажирка угрожала взорвать самолет бомбой, якобы находившейся в ее сумке.
Сведения о ЧП подтвердили в пресс-службе "Домодедово". Пилоты действовали по инструкции, благополучно посадив лайнер. Сразу после приземления буйной пассажиркой начали заниматься силовики и экстренные службы аэропорта. Обсотятельства случившегося выясняются.
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