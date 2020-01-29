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Мишустин распорядился о закрытии границы на Дальнем Востоке


15:32
Мишустин распорядился о закрытии границы на Дальнем ВостокеФото: energo-save.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ страны на Дальнем Востоке в целях предотвращения распространения коронавируса 2019-nCoV.

Об этом он объявил сегодня, 30 января, на открытии заседания кабмина.

Как заявил Михаил Мишустин в работу уже запущено подписанное им сегодня распоряжение "о соответствующих мероприятиях по закрытию границы" на Дальнем Востоке. Кроме того, правительство намерено предпринять и другие меры.

Ранее ряд авиакомпаний объявил о приостановлении прямого сообщения с Китаем. Пассажирам, которые купили билет в этом направлении, вернут деньги.

Вспышка коронавируса нового типа, способного вызывать пневмонию, была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему времени заражены тысячи человека, более ста скончались. Случаи заражения зарегистрированы во многих странах, включая Европу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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