Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

30.1.2020 15:23

Фото: smi2.net



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского президента Владимира Путина за быстрое решение о помиловании Наамы Иссахар.



Иностранный политик говорил об этом на встрече в Москве, выразив признательность от имени всего израильского народа.



Накануне, 29 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар. По словам российского лидера, девушка "не пересекала даже границу РФ", и "для нее это очень хорошо". Путин попросил передать израильтянке и ее близким наилучшие пожелания.



В минувшем октябре Jerusalem Post сообщила о переговорах по поводу вероятного обмена Наамы Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого ранее объявили в розыск Соединенные Штаты. Гражданина РФ заподозрили в причастности к хакерской деятельности Однако на тот момент израильский суд уже дал согласие о выдаче Буркова американским властям, поэтому провести обмен не представлялось возможным.



Израильтянка Наама Иссахар, ранее приговоренная к 7,5 годам колонии контрабанду и хранение наркотиков, 26 января направила прошение о помиловании в адрес российского президента Владимира Путина.



Во время недавнего официального визита в Израиль и Палестину глава РФ встречался с матерью девушки, задержанной весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Как оказалось, Иссахар, имеющая двойное гражданство (Израиля и Соединенных Штатов) везла при себе около девяти граммов гашиша.



Девушка делала пересадку в Москве, когда летела из Дели в Тель-Авив. Вскоре после задержания она призналась в хранении наркотиков, но решительно отвергала обвинения в контрабандной перевозке запрещенных веществ.



Автор: Злата Богатова

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