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В Бразилии жертвами ливней стали более 50 человек
27.1.2020 22:50
Фото: atributinfo.az
В результате ливней, которые обрушились на юго-восточные регионы Бразилии, погибли по меньшей мере 53 человека. Наибольшее количество жертв зафиксировано на территории штата Минас-Жерайс, где стихия унесла 44 жизни.
Пропавшими без вести на сегодняшний день продолжают числиться 19 жителей Бразилии.
В штате Минас-Жейрас свои дома ранее были вынуждены покинуть около 14 тыс. человек. Более трех тысяч человек сейчас остаются без крова. За последние сутки количество муниципалитетов, положение в которых власти Минас-Жерайса признали чрезвычайным, возросло более чем в два раза - до 99.
Федеральные власти распорядились о выделении экстренным службам региона 90 млн реалов (свыше 21 млн долларов) на ликвидацию последствий природных катаклизмов. Руководство страны также объявило о том, что социальные выплаты пострадавшим от стихии будут произведены раньше обычного.
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