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В Бразилии жертвами ливней стали более 50 человек


27.1.2020 22:50
В Бразилии жертвами ливней стали более 50 человекФото: atributinfo.az

В результате ливней, которые обрушились на юго-восточные регионы Бразилии, погибли по меньшей мере 53 человека. Наибольшее количество жертв зафиксировано на территории штата Минас-Жерайс, где стихия унесла 44 жизни.

Пропавшими без вести на сегодняшний день продолжают числиться 19 жителей Бразилии.

В штате Минас-Жейрас свои дома ранее были вынуждены покинуть около 14 тыс. человек. Более трех тысяч человек сейчас остаются без крова. За последние сутки количество муниципалитетов, положение в которых власти Минас-Жерайса признали чрезвычайным, возросло более чем в два раза - до 99.

Федеральные власти распорядились о выделении экстренным службам региона 90 млн реалов (свыше 21 млн долларов) на ликвидацию последствий природных катаклизмов. Руководство страны также объявило о том, что социальные выплаты пострадавшим от стихии будут произведены раньше обычного.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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