|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру
27.1.2020 22:30
Фото: kpcdn.net
Пациентка Камчатского краевого психоневрологического диспансера совершила нападение на медицинскую сестру, сообщается на сайте регионального Минздрава.
В результате ЧП медработника доставили в больницу с ножевыми ранениями.
Инцидент случился накануне, 26 января, когда сотрудница диспансера раскладывала лекарства. К ней подошла 53-летняя пациентка, находящая в стационаре на принудительном лечении. Женщина, которая провела в больнице уже полгода, начала просить у медсестры препарат, а потом нанесла ей несколько ударов ножом.
На крики потерпевшей сразу же прибежали санитары, которым удалось успокоить пациентку. К месту происшествия были вызваны врачи и полиция. Раненую в руку и живот доставили в городскую больницу № 2 города Петропавловска-Камчатского. Сведений о ее состоянии пока нет.
После случившегося в психдиспансере начата служебная проверка, которая проводится под контролем краевого Минздрава. Кроме того, выяснением обстоятельств инцидента занимаются и правоохранительные органы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|