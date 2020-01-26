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В США трагически погиб пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант
00:33
Фото: p1p2.ru
Коби Брайант
Знаменитый спортсмен погиб в результате авиакатастрофы, сообщают американские СМИ.
Вертолет, в котором находился баскетболист Коби Брайант, сегодня утром разбился в Калабасасе, Лос-Анджелес.
В Соединенных Штатах при крушении вертолета погиб пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант, передает портал TMZ. Легендарному баскетболисту был лишь сорок один год.
На борту летательного аппарата в момент катастрофы также находились 13-летняя дочь спортсмена и ее сверстник. По данным ESPN, мальчик вместе со своим отцом летел на баскетбольную тренировку в академию Брайанта. Отмечается, что в прошлом Брайант регулярно использовал принадлежащий ему вертолет в качестве средства передвижения.
Жертвами аварии стали пять человек, сообщается со ссылкой на источники в экстренных службах Лос-Анджелеса. Причины трагического происшествия выясняют специалисты.
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