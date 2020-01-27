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В Курске две школьницы погибли, провалившись под лед
27.1.2020 00:01
Фото: staroekrukovo.ru
Сигнал о том, что на льду находятся две девочки школьного возраста, поступил в экстренные службы от очевидца.
Сотрудники МЧС вытащили тела детей из реки Сейм, передает ТАСС.
Сразу после получения сообщения о детях, оказавшихся без присмотра на реке Сейм в Курске, туда направили пожарно-спасательное подразделение и водолазную группу. В ходе начатых поисков были найдены тела двух девочек.
Трагедия случилась в районе улицы Крюкова, уточнили представители регионального ГУ МЧС. Позже стало известно, что погибшим девочкам было девять и десять лет.
По факту гибели детей региональные следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, заявили в СУ СКР по Курской области.
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