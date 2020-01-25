|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер Всеволод Чаплин
19:49
Фото: thematicnews.com
Сегодня, 26 января, скоропостижно скончался протоиерей Всеволод Чаплин, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали прихожане, экс-спикер РПЦ умер примерно в 16:30. Отцу Всеволду стало плохо, когда она находился около церкви.
Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот сидел на лавочке у церкви и почувствовал себя плохо. Священнослужитель упал, а врачи скорой, прибывшие уже через четверть часа, могли лишь констатировать смерть.
Информацию о смерти Всеволода Чаплина уже подтвердил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва. В своем телеграм-канале он написал, что с кончиной священнослужителя ушла целая эпоха.
Протоирей скончался на 52-м году жизни.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|