Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп не собирается дипломатически решать конфликт с Ираном

26.1.2020 17:48

Фото: businessinsider.com



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп скептически отреагировал на призыв Тегерана сесть за стол переговоров.



Судя по сообщению, которое глава Белого дома опубликовал в своем Twitter, он не собирается искать пути решения конфликта дипломатическим путем.



Ранее глава иранского МИД Мохаммед Зариф заявил о том, что у американской администрации есть возможность "исправить ошибки прошлого, отменить санкции и сесть за стол переговоров".



Президент Соединенных Штатов отреагировал на заявление представителя Тегерана следующим образом: "Нет, спасибо!" Соответствующую запись Дональд Трамп оставил в соцсети.



Ранее Вашингтон вышел из ядерной сделки, в соответствии с которой Тегеран останавливал обогащение урана в обмен на снятие экономических ограничений. Вскоре после этого в отношении Ирана были объявлены новые санкции.



После того, как в начале января 2020 противостояние между Ираном и США крайне обострилось, в Тегеране продолжают демонстрировать готовность к дипломатическому разрешению сложившейся ситуации.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 252

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.1.2020 08:17 Американский адмирал призвал союзников брать пример с России

Американский адмирал призвал союзников брать пример с России 26.1.2020 06:50 Российские дипломаты назвали претензии Японии спекуляцией на тему шпиономании

Российские дипломаты назвали претензии Японии спекуляцией на тему шпиономании 25.1.2020 20:26 Качиньский: Россия должна выплатить Польше репарации

Качиньский: Россия должна выплатить Польше репарации 25.1.2020 17:00 В Минобороны прокомментировали «перехват» американцами генерала в Сирии

В Минобороны прокомментировали «перехват» американцами генерала в Сирии 25.1.2020 13:50 Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова