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Трамп не собирается дипломатически решать конфликт с Ираном
26.1.2020 17:48
Фото: businessinsider.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп скептически отреагировал на призыв Тегерана сесть за стол переговоров.
Судя по сообщению, которое глава Белого дома опубликовал в своем Twitter, он не собирается искать пути решения конфликта дипломатическим путем.
Ранее глава иранского МИД Мохаммед Зариф заявил о том, что у американской администрации есть возможность "исправить ошибки прошлого, отменить санкции и сесть за стол переговоров".
Президент Соединенных Штатов отреагировал на заявление представителя Тегерана следующим образом: "Нет, спасибо!" Соответствующую запись Дональд Трамп оставил в соцсети.
Ранее Вашингтон вышел из ядерной сделки, в соответствии с которой Тегеран останавливал обогащение урана в обмен на снятие экономических ограничений. Вскоре после этого в отношении Ирана были объявлены новые санкции.
После того, как в начале января 2020 противостояние между Ираном и США крайне обострилось, в Тегеране продолжают демонстрировать готовность к дипломатическому разрешению сложившейся ситуации.
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