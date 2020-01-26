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Трамп не собирается дипломатически решать конфликт с ИраномТрамп не собирается дипломатически решать конфликт с Ираном

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Трамп не собирается дипломатически решать конфликт с Ираном


26.1.2020 17:48
Трамп не собирается дипломатически решать конфликт с ИраномФото: businessinsider.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп скептически отреагировал на призыв Тегерана сесть за стол переговоров.

Судя по сообщению, которое глава Белого дома опубликовал в своем Twitter, он не собирается искать пути решения конфликта дипломатическим путем.

Ранее глава иранского МИД Мохаммед Зариф заявил о том, что у американской администрации есть возможность "исправить ошибки прошлого, отменить санкции и сесть за стол переговоров".

Президент Соединенных Штатов отреагировал на заявление представителя Тегерана следующим образом: "Нет, спасибо!" Соответствующую запись Дональд Трамп оставил в соцсети.

Ранее Вашингтон вышел из ядерной сделки, в соответствии с которой Тегеран останавливал обогащение урана в обмен на снятие экономических ограничений. Вскоре после этого в отношении Ирана были объявлены новые санкции.

После того, как в начале января 2020 противостояние между Ираном и США крайне обострилось, в Тегеране продолжают демонстрировать готовность к дипломатическому разрешению сложившейся ситуации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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