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Капиталы Илона Маска за неделю увеличились на $2 млрд
26.1.2020 12:15
Фото: livejournal.com
Совокупная стоимость активов американского бизнесмена всего в течение недели возросла более чем на два миллиарда долларов, передает Bloomberg.
Капиталы Илона Маска увеличились на фоне рекордной капитализации компании Tesla.
По данным агентства, в течение всего лишь недели активы американского предпринимателя Илона Маска возросли более чем на два миллиарда долларов. Это случилось на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla.
Капитализация Tesla в первый раз превысила уровень в сто миллиардов. В результате состояние ее владельца, в минувший понедельник, 20 января, оценивавшееся в 30,9 миллиарда, уже к концу недели составляло 33,3 миллиарда.
В конце прошлого года в США суд решил встать на сторону миллиардера и отказал британскому спелеологу Вернону Ансворту в удовлетворении его иска. Защита Илона Маска в течение процесса настаивала на том, что он вовсе не называл дайвера педофилом, следственно, даже не подразумевал, что участник спасательной операции по вызволению из пещеры тайских подростков может являться таковым.
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