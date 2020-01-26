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Водонаева заявила, что будет умнее после слов о рожающем быдле
26.1.2020 08:02
Фото: informing.ru
Бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом — 2" Алена Водонаева снова позволила себе нелестные высказывания в адрес тех, кто рожает детей ради получения материнского капитала.
На эту тему она высказалась в эфире канала НТВ.
По мнению Алены Водонаевой, получателей маткапитала в России можно считать "маргиналами". Она добавила, что в прошлом использовала слово "быдло", поэтому на нее обрушился шквал критики. После того, как ведущую "все начали порицать", она постарается быть умнее и выбирать более уместные эпитеты, заявила Водонаева.
При этом бывшая участница "стройки любви" пояснила, что позиция по поводу материнского капитала у нее осталась прежней. Люди, которые рассчитывают на деньги после рождения ребенка, по словам Водонаевой, "малограмотные" и "необразованные". Ведущая отметила, что зачастую такие родители злоупотребляют спиртным и даже не могут назвать отца ребенка.
Ранее большой общественный резонанс вызвали слова Алены Водонаевой о тех, кто кому "вечно не хватает на бутылку водки". Ведущая высказала предположения о том, что такие семьи будут рожать исключительно из корыстных побуждений.
Позже Владимир Соловьев назвал слова бывшей участницы "Дома - 2" человеконенавистническими, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с предложением оштрафовать Алену Водонаеву на 100 млн рублей, чтобы в будущем она задумывалась о том, что говорит.
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