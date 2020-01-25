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Российские дипломаты назвали претензии Японии спекуляцией на тему шпиономании


06:50
Российские дипломаты назвали претензии Японии спекуляцией на тему шпиономанииФото: beztabu.net

В дипмиссии РФ с сожалением отреагировали на действия японских властей, решивших присоединиться к антироссийским спекуляциям на "избитую тему шпиономании".

Такое сообщение появилось на странице российского посольства в соцсети.

В дипмиссии прокомментировали подозрения полиции Токио в отношении сотрудников российского торгпредства. Как указано в сообщении, так называемая "мегафонная дипломатия" и подобные методы общения через СМИ в прошлом уже не раз обнаруживали "безрезультатность и пагубность".

Ранее распространились сведения о задержании бывшего сотрудника телекоммуникационной компании Softbank, которого заподозрили в передаче секретной информации. По версии японских правоохранителей, сведения были проданы сотруднику российского торгпредства. Поэтому в рамках начатого расследования для дачи показаний вызвали двух сотрудников организации. Полиция направила повестки в посольство.

Известно, что один из россиян, вызвавших подозрения у японских властей, обладает дипломатическим статусом, имея соответствующие привилегии, а второй возвратился в РФ еще в 2017 году.

Накануне, 25 января, МИД Болгарии потребовал выслать из Софии двух россиян - сотрудника торгпредства и представителя дипмиссии, обвинив их в сборе секретных сведений. Объявленные "персонами нон грата" дипломаты должны были покинуть Софию в течение 48 часов. По данным СМИ, подозрения высказала прокуратура Болгарии, но судебные власти не могли предъявить какие-либо обвинения, потому что у обоих россиян есть дипломатическая неприкосновенность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 259

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