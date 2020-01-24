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Российским дипломатам дали 48 часов на отъезд из Болгарии
02:44
Фото: rl0.ru
МИД Болгарии
Российские дипломаты, которых власти Болгарии ранее объявили "персонами нон грата", должны покинуть Софию в течение 48 часов.
Об этом передает Болгарское национальное телевидение, цитируя источники в дипломатическом ведомстве страны.
Как пишут зарубежные СМИ, по мнению официальной Софии, российские граждане якобы могут оказаться причастны к шпионажу. Речь идет о лицах, имеющих статус дипломатов, поэтому они пользуются неприкосновенностью. Уточняется, что подозрения в отношении сотрудников дипмиссии высказала прокуратура Болгарии. Судебные власти не могут предъявить какие-либо обвинения, потому что у обоих россиян есть дипломатическая неприкосновенность.
По версии следователей, один из россиян на протяжении двух лет собирал информацию о проведении выборов в Болгарии, а второй, начиная с 2018 года, осуществлял сбор сведений, связанных с энергетической сферой страны.
Российское посольство в Софии пояснило, что по решению МИД Болгарии "персонами нон грата" были объявлены сотрудники дипмиссии и торгового представительства России. Оба должны покинуть страну пребывания в течение двух суток, указано в ноте, которую вручили российскому послу иностранные коллеги.
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