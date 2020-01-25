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Синоптики прогнозируют аномальную погоду в России в феврале
05:42
Фото: vk.com
В течение февраля сохранятся аномалии температурного режима, передают "Метеовести".
Холода вероятны лишь на северо-востоке России, тогда как в других регионах, как предсказывают синоптики, сохранится не по сезону теплая погода.
На большей части России февральская температура окажется в среднем на 2—4 С выше нормальных показателей. Только в северо-восточных регионах страны может быть на 2 С холоднее обычного. По данным синоптиков, отклонения вероятны и в средних широтах Сибири, а также на западе Русской равнины.
В столице начало февраля будет отмечено незначительным понижением температуры. После некоторого похолодания возвратятся оттепели, а затем температурный режим установится в климатических рамках конца марта.
Погода, которую можно сравнить с традиционной зимой, вероятна в середине февраля, отмечают специалисты. Однако и в эти дни столбики термометров поднимутся выше нормы. При этом в конце февраля россиян ожидает очередное мощное потепление, сообщают метеорологи.
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