ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Турции 14 человек погибли во время землетрясения
В Турции 14 человек погибли во время землетрясения
Американский адмирал призвал союзников брать пример с России
Американский адмирал призвал союзников брать пример с России
Синоптики прогнозируют аномальную погоду в России в феврале
Синоптики прогнозируют аномальную погоду в России в феврале
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человекВ Китае число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек
Американский адмирал призвал союзников брать пример с РоссииАмериканский адмирал призвал союзников брать пример с России
Синоптики прогнозируют аномальную погоду в России в февралеСиноптики прогнозируют аномальную погоду в России в феврале
В Мексике 9 человек убиты при атаке на придорожную гостиницуВ Мексике 9 человек убиты при атаке на придорожную гостиницу
Качиньский: Россия должна выплатить Польше репарацииКачиньский: Россия должна выплатить Польше репарации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Синоптики прогнозируют аномальную погоду в России в феврале


05:42
Синоптики прогнозируют аномальную погоду в России в февралеФото: vk.com

В течение февраля сохранятся аномалии температурного режима, передают "Метеовести".

Холода вероятны лишь на северо-востоке России, тогда как в других регионах, как предсказывают синоптики, сохранится не по сезону теплая погода.

На большей части России февральская температура окажется в среднем на 2—4 С выше нормальных показателей. Только в северо-восточных регионах страны может быть на 2 С холоднее обычного. По данным синоптиков, отклонения вероятны и в средних широтах Сибири, а также на западе Русской равнины.

В столице начало февраля будет отмечено незначительным понижением температуры. После некоторого похолодания возвратятся оттепели, а затем температурный режим установится в климатических рамках конца марта.

Погода, которую можно сравнить с традиционной зимой, вероятна в середине февраля, отмечают специалисты. Однако и в эти дни столбики термометров поднимутся выше нормы. При этом в конце февраля россиян ожидает очередное мощное потепление, сообщают метеорологи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 293

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Трамп был в ярости, узнав о высылке российских дипломатов в 2016 годуТрамп был в ярости, узнав о высылке российских дипломатов в 2016 году
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллектореВ Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе
Гонконг вновь возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильемГонконг вновь возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем
В Киеве заговорили о силовом возвращении ДонбассаВ Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса
Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетамиРазбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетами

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru