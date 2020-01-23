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В Турции 14 человек погибли во время землетрясения


02:24
В Турции 14 человек погибли во время землетрясенияФото: euronews.com

В результате землетрясения, случившегося в турецкой провинции Элязыг на востоке страны, погибли как минимум четырнадцать человек.

По данным агентства Anadolu, в больницы уже доставлены более двухсот пострадавших.

Со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям Турции уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В район, где случилось ЧП, экстренными службами уже доставлены более полутора тысяч палаток, в которых есть походные кровати и одеяла, сообщают представители местных властей.

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в восточной части Турции накануне вечером, около 20:55 по местному времени (совпадает с московским). По данным специалистов, очаг залегал на глубине около семи километров.

Вскоре после самого землетрясения, сообщает Anadolu, зарегистрировали еще более тридцати афтершоков. Их магнитуда составляла от 2,7 до 5,4.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 293

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