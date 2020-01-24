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В Башкирии арестован подросток, напавший с ножом на родителей
02:03
Фото: livejournal.com
Суд вынес решение об аресте 17-летнего юноши, который напал с ножом на собственных родителей и оказавшуюся на месте ЧП знакомую семьи.
ЧП случилось в башкирском городе Ишимбае.
Подросток будет содержаться в СИЗО, согласно решению суда, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Юношу взяли под стражу на два месяца.
Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР сообщается, что 17-летний юноша нанес ножевые ранения своим отцу и матери. В результате ЧП также пострадала знакомая родителей, которая в момент ЧП зашла к ним в гости. Предположительно, причиной семейного конфликта стало позднее возвращение сына, после чего родители не удержались от упреков в его адрес.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в одной из школ Уфы 12-летняя девочка ударила ножом двоюродную сестру, которая училась с ней в одном классе. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать семейный конфликт - отцы школьниц в течение длительного времени выясняли отношения из-за общего дома.
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