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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
23.1.2020 23:00
Фото: rusdialog.ru
Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающих условное время до возможного наступления апокалипсиса, было решено перевести сразу на 20 секунд вперед.
Причиной этого стали изменения климата, прекращение действия ДРСМД и обстановка, которая складывается вокруг иранской ядерной программы.
Как указано в американском журнале Bulletin of the Atomic Scientists (Бюллетень ядерных исследований) Чикагского университета, на текущий момент "часы Судного дня" показывают 23:48:20.
По словам президента журнала Рейчел Бронсон, еще никогда стрелки не были настолько близки к полночи, которая метафорически означает наступление катастрофы - остается лишь "100 секунд до полуночи".
Этот проект был запущен в 1947 году, первоначально стрелки показывали 23:53. Полночь, согласно замыслу разработчиков, означала наступление глобальной катастрофы на нашей планете. Стрелки с того времени передвигались в общей сложности 22 раза. В частности, в 2015 году они сдвинулись сразу на две минуты вперед, но годом позже ученые оставили все без изменений.
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