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Конфликт в Донбассе может быть завершен «завтра», заявил Зеленский


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Конфликт в Донбассе может быть завершен «завтра», заявил ЗеленскийФото: smi2.net

Ситуация в Донбассе может быть полностью урегулирована уже "завтра", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По мнению политика, это случится, если стороны захотят завершить конфликт.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, пока не удалось полностью прекратить огонь на территории Донбасса. Однако глава государства уверен, что конфликт вполне мог бы завершиться "завтра", если стороны действительно этого захотят.

На эту тему Зеленский высказался, когда выступал на Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в швейцарском Давосе.

Ранее в Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса. Как заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Сергей Кривонос, Украина сейчас имеет хорошую возможность для таких действий в отношении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

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