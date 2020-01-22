|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Конфликт в Донбассе может быть завершен «завтра», заявил Зеленский
00:00
Фото: smi2.net
Ситуация в Донбассе может быть полностью урегулирована уже "завтра", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По мнению политика, это случится, если стороны захотят завершить конфликт.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, пока не удалось полностью прекратить огонь на территории Донбасса. Однако глава государства уверен, что конфликт вполне мог бы завершиться "завтра", если стороны действительно этого захотят.
На эту тему Зеленский высказался, когда выступал на Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в швейцарском Давосе.
Ранее в Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса. Как заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Сергей Кривонос, Украина сейчас имеет хорошую возможность для таких действий в отношении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|