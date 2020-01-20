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В Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса


20.1.2020 22:02
В Киеве заговорили о силовом возвращении ДонбассаФото: rama.com.ua

На сегодняшний день Украина имеет хорошую возможность для силового захвата Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), убежден замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

Заявление чиновника цитирует сегодня УНИАН.

Как заявил Сергей Кривонос, военное вторжение на Донбасс может быть начато после соответствующего решения политиков, однако пока киевские власти сейчас не готовы к подобных шагам, ожидая реакции Запада. Чиновник напомнил о ситуации, которая сложилась в 1990-х годах на Балканах. Хорватия при поддержке НАТО смогла в тот период захватить Сербскую Краину. По мнению представителя СНБО, подобный сценарий вполне применим и к Донбассу, если киевское руководство на это решится.

Имеется комплекс мероприятий, которые могут подготовить почву для вторжения, пояснил Кривонос. В их числе он упомянул ужесточение санкционного давления на РФ, развитие эффективной системы территориальной обороны и усиление ВС Украины.

Ранее в СМИ появились сообщения о намерении киевских властей связаться с партнерами по "нормандскому формату" из-за обострения ситуации в Донбассе. По мнению украинской стороны, причиной этого является невыполнением представителями неподконтрольных Киеву территорий Минских договоренностей.




Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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