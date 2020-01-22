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Президентом Греции впервые стала женщина


22.1.2020 19:32
Президентом Греции впервые стала женщинаФото: kapital.kz

В парламенте Греции избрали на пост президента государства Екатерину Сакелларопулу, которая в прошлом она занимала должность председателя Государственного совета.

Как передает греческое издание "Катимерини", кандидатуру Екатерины Сакелларопулу поддержал 261 депутат из 300.

Избранная парламентариями 63-летняя Сакелларопулу является первой женщиной на этом высоком посту. К выполнению обязанностей в качестве президента Греции она официально приступит 13 марта.

Как отмечает агентство Associated Press, в политической сфере Греции традиционно присутствует не очень большое количество женщин, тем более, на руководящих постах. На сегодняшний день в правительстве страны мужчины занимают 17 из 18 высокопоставленных должностей.

В Греции президента избирают на пятилетний срок, при этом он не обладает какими-либо значительными полномочиями - политическая власть практически сосредоточена у премьер-министра. Предшественник Екатерины Сакелларопулу Прокопис Павлопулос был президентом с 13 марта 2015 года.

В минувшем декабре парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летней Санны Марин, которая стала самым молодым премьером не только в стране, но и в мире. При этом в нынешнем кабмине — семь мужчин и двенадцать женщин. Кроме того, именно женщины являются лидерами четырех из пяти правящих партий, представленных в парламенте Финляндии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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