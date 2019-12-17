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Премьер-министр Финляндии отреагировала на высказывания главы МВД Эстонии
17.12.2019 05:23
Фото: mail.ru
По словам Санны Марин, можно только гордиться государством, в котором кассир может стать возглавить правительство.
Соответствующий комментарий она оставила в Twitter.
Отреагировав на довольно резкие высказывания главы МВД Эстонии Марта Хельме, Санна Марин написала, что очень гордится своей страной. По ее словам, в Финляндии дети небогатых родителей могут "получить образование и многого достичь в своей жизни".
Премьер-министр Финляндии также подчеркнула, что без рабочего класса ее страна не выживет, и она ценит "работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя".
Ранее Хельме подверг резкой критике назначение 34-летней Марин на столь высокий пост. Как заявил глава эстонского МВД, случившееся заставляет его вспомнить "слова Владимира Ленина о кухарке, способной находиться у власти.
Позже эстонский министр принес извинения.
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