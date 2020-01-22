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На реке Меконг завершился 90-й патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда


22.1.2020 18:48
На реке Меконг завершился 90-й патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и ТаиландаФото: vov.vn

Три катера китайских правоохранительных органов возвратились в порт Гуаньлэй, расположенный на территории юго-западной провинции Юньнань, передает агентство Синьхуа.

Представители КНР участвовали в 90-м по счету патруле на реке Меконг совместно с коллегами из Лаоса, Мьянмы и Таиланда.

На этот раз в операции было задействовано в общей сложности 129 правоохранителей. Представители силовых структур четырех государств в течение шести дней проводили совместные инспекции, учения и антинаркотические акции.

Мероприятия проводились в рамках масштабной кампании в так называемом "золотом треугольнике" наркоторговли, который находится в бассейне реки. Шесть кораблей в составе миссии преодолели за это время 748 км.

Силовики успели проинспектировать 41 судно и свыше ста человек, а также досмотреть более 151 тонны грузов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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