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Визит Путина в Израиль и Палестину сокращен до одного дня
18:13
Фото: putin-news.ru
Продолжительность официальной поездки российского президента Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена до одного дня.
Предполагалось, что визит будет рассчитан на два дня, однако в связи с ситуацией с российским правительством сроки были изменены.
Информация поступила от помощника главы РФ Юрия Ушакова, передает РИА Новости. По его словам, в этом вопросе российская сторона встретила полное понимание с израильской стороны.
Сокращенная из-за обновления российского правительства поездка Владимира Путина в Израиль и Палестину состоится 23 января.
По словам Юрия Ушакова, в программу визита войдет встреча с матерью израильтянки, которую осенью прошлого года приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. 25-летнюю Нааму Иссахар в апреле задержали в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево, когда она делала пересадку при перелете из Дели в Тель-Авив.
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