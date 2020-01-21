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В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе
08:20
Фото: megatyumen.ru
Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин и двух женщин.
ЧП случилось в колодце, расположенном на улице Геологическая в Улан-Удэ.
Как информирует пресс-служба республиканского СУ СКР, по итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ.
Сигнал о возгорании в коллекторе, в результате которого погибли четверо бездомных, поступил в экстренные службы столицы Бурятии от очевидцев. Местные жители заметили дым.
Личность погибших установлена, все они в прошлом являлись бездомными. Двое мужчин и двое женщин проводили время в коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы. По данным полиции, бездомные ранее обустроили там ночлежку и использовали горелки в целях приготовления пищи и освещения помещения.
Учитывая, что колодец был захламлен различными горючими предметами, включая одежду и бытовые принадлежности, следствие также рассматривает версию о неосторожном обращении с огнем во время курения.
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