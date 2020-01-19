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В центре Москвы найдут новое помещение для Музея Рерихов
06:34
Фото: davydov.in
В течение двух месяцев будет создано отдельное постоянное музейное пространство в центре российской столицы, передает агентство "Интерфакс".
Соответствующее поручение отдал и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский.
Как заявил руководитель ведомства, музейный центр Рерихов на ВДНХ осуществляет деятельность, согласно всем стандартам и нормам. Музей посещают большое количество людей, однако "величина Рерихов настолько значительна", что есть необходимость выбрать для него постоянное здание.
Владимир Мединский сообщил, что дал поручение Музею Востока совместно с Третьяковской галереей рассмотреть два-три адреса в центре Москвы. Предполагается, что уже в течение ближайших двух-трех месяцев вопрос будет решен. В скором времени будет представлен план размещения постоянной экспозиции, где организуют фондохранилище, специализированные помещения, научный отдел и центр популяризации культурного наследия Рерихов.
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