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В Давосе в преддверии форума задерживали двух россиян
21.1.2020 22:19
Фото: twit.su
Позже стало известно о том, что у правоохранительных органов Швейцарии не нашлось претензий к задержанным гражданам РФ.
Как передает агентство "Интерфакс", россиян задерживали на территории кантона Гризон (Граубюнден).
Представители местной полиции, подтвердив сведения о задержании в Давосе двух россиян, пояснили, что проводилась проверка документов. В результате ничего подозрительного в отношении граждан РФ обнаружено не было, заявили в правоохранительных органах кантона.
В СМИ ранее появились сообщения о том, что один из граждан РФ назвался сантехником, однако предъявил дипломатический паспорт, как и его соотечественник. Вместе с тем, они не являлись аккредитованными дипломатами, поэтому не имели соответствующего иммунитета. Вскоре после инцидента оба россиянина покинули Швейцарию.
По словам представителей дипмиссии РФ в Берне, вероятно, речь шла о задержании рабочих. Полиция задержала россиян, отвечавших за подготовку объекта Росконгресса Russian House, открывшегося в рамках форума.
Всемирный экономический форум начался в Давосе сегодня, 21 января и продлится до 24 числа.
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