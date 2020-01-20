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В Испании 3 человека стали жертвами непогоды
20.1.2020 20:56
Фото: pixiz.com
В связи с бурей, обрушившейся на королевство, в 33 провинциях было объявлено предупреждение.
По последним официальным данным, жертвами непогоды стали по меньшей мере три человека.
Снежная буря, пришедшая в Испанию, сопровождается сильными порывами ветра, пишет издание 20minutos. Наибольший удар стихия нанесла по территориям Астурии и Валенсии, а также автономного сообщества Кастилия-и-Леон.
Смертельные случаи были зафиксированы в населенном пункте Педро-Бернардо и портовой Гандии, где погибла бездомная женщина.
Как информирует государственное метеорологическое агентство, в 33 провинциях королевства объявлено предупреждение. По причине плохой погоды ранее было приостановлено движение по ряду дороги, временно закрыты порты Валенсии и Гандии. Аэропорт Аликанте приостановил деятельность из соображений безопасности.
Испанские СМИ также сообщают об отмене занятий в некоторых регионах.
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