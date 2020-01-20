Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Сахалине почтили память погибших в 1965 году рыбаков

20.1.2020 14:30

Фото: radar24.info



В Невельске почтили память моряков промысловых судов "Севск", "Себеж", "Нахичевань" и "Бокситогорска", 55 лет назад погибших при сильнейшем шторме в Бристольском заливе.



Траурная церемония состоялась с участием представителей местной администрации.



В рамках мемориальных мероприятий отслужили заупокойную литию. Церемония окончилась возложением венков и цветов к мемориалу морякам, которые не вернулись из экспедиции в Беринговом море, сообщила пресс-служба региональной администрации.



О страшных событиях тех далеких дней рассказал Леонид Чура, возглавляющий облпрофсоюз рыбной промышленности. В начале 1965 года он был третьим механиком на "Шкипере", которой шел в море вместе с "Нахичеванью". В те морозные дни снегопад и шквалистый ветер сочетались с огромными волнами. Морякам пришлось вручную скалывать на палубе лед, они падали и замерзали, но до последнего боролись за жизнь.



Утром экипаж узнал о гибели нескольких судов. В ночь на 19 января 1965 года в жестокие погодные условия попали "Себеж", "Севск" и "Нахичевань" Невельской базы тралового флота. На связь также перестал выходить траулер "Бокситогорск" из Приморского края.



В ходе начатой поисковой операции найден был только опрокинувшийся "Бокситогорск" и вещи моряков с других судов. Район, где потерпели крушения суда, тогда прочесывал весь промысловый флот Сахалина, Приморья и Камчатки. По просьбе властей СССР оказывали помощь американские самолеты и вертолеты. В общей сложности жертвами стихии тогда стали свыше 120 рыбаков.



Автор: Злата Богатова

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