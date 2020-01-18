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В Минске умер избитый неизвестными основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
20:08
Фото: vk.com
Один из основателей и бывший гитарист известной рок-группы "Ляпис Трубецкой" так и не вышел из комы.
По словам коллег покойного, сегодня, 19 января, Руслан Владыко скончался в реанимационном отделении одной из больниц Минска.
Музыканту было лишь сорок пять лет.
С начала июня Руслан Владыко находился в реанимации. Сооснователя группы "Ляпис Трубецкой" госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения неизвестных. ЧП случилось в Минске после некого конфликта, писали тогда белорусские СМИ.
Врачи ввели Руслана Владыко, получившего серьезную черепно-мозговую травму, в состояние медикаментозной комы. Пациент так и не оправился после нападения. Несмотря на все усилия минских медиков, музыкант скончался в реанимации.
О времени и месте прощания будет объявлено позже.
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