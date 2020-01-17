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Мединский отреагировал на претензии МИД Польши на предметы искусства
17:37
Фото: davydov.in
Картины, попавшие в нашу страну в рамках компенсаторной реституции, на сегодняшний день принадлежат государству, заявил и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский.
Руководитель ведомства подчеркнул, что полотна не подлежат возвращению.
Картины известных художников, на которые ранее высказала претензии польская сторона, представляют собой достояние мировой культуры. При этом лишь Россия, являясь их собственником, может распоряжаться судьбой полотен.
По словам Владимира Мединского, которого цитирует "Вечерняя Москва", ни при каких условиях РФ не начнет какие бы то ни было переговоры о вероятном "возвращении культурных ценностей".
Ранее польские дипломаты заявили о том, что в период Второй мировой войны спецподразделения НКВД якобы занимались за рубежом расхищением произведений искусства. В результате культурное наследие Польши понесло колоссальные потери. В связи с этим в МИД страны заговорили о претензиях на творения Яна Брейгеля-старшего, Даниэля Шульца и других выдающихся мастеров, которые сейчас находятся в России.
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