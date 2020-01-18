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Большунов лидировал в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в Чехии
18.1.2020 15:19
Фото: vsdn.ru
На седьмом этапе Кубка мира, проходящем в Нове-Место (Чехия), россиянин Александр Большунов одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 15-километровой дистанции.
Отечественный лыжник финишировал с результатом 33 минуты 45,0 секунды.
На втором месте - финн Иво Нисканен, завершивший дистанцию на 24,3 секунды позже россиянина. Замкнул тройку Сьюр Рете. Норвежский лыжник финишировал со временем +40,0 секунды в сравнении с Александром Большуновым.
Россиянин Андрей Мельниченко пришел четвертым, его отставание от лидера составило 54,0 секунды.
Ранее сообщалось о происшествии в Рупольдинге (ФРГ), где накануне состоялась эстафетная гонка среди женщин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Белорусская биатлонистка Анна Сола расстреляла мишени россиянки Кристины Резцовой.
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