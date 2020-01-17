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Под Вологдой забежавшая в школу бойцовская собака покусала младшеклассников


17.1.2020 21:30
Под Вологдой забежавшая в школу бойцовская собака покусала младшеклассниковФото: sb.by

Прокуратура региона приступила к проверку по факту ЧП, случившегося накануне, 16 января, в Вытегре (Вологодская область).

Как информирует пресс-служба ведомства, в школу No 1 забежал пес и напал на детей.

Установлено, что собака бойцовской породы, принадлежащая местной жительнице, оказалась в здании МБОУ "Средняя общеобразовательная школа No 1". В учебное время животное напало на ребят из начальных классов и успело покусать не менее шести школьников.

Отмечается, что сын хозяйки собаки, который учится в той же школе в старших классах, смог вывести агрессивного пса из здания.

Пострадавшим детям сразу же оказали медицинскую помощь. Информации о состоянии школьников из официальных источников пока не поступало.

Обстоятельства инцидента выясняются. В рамках начатой проверки также оценят деятельность школьной администрации по обеспечению безопасности учеников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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