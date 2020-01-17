|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Вологдой забежавшая в школу бойцовская собака покусала младшеклассников
17.1.2020 21:30
Фото: sb.by
Прокуратура региона приступила к проверку по факту ЧП, случившегося накануне, 16 января, в Вытегре (Вологодская область).
Как информирует пресс-служба ведомства, в школу No 1 забежал пес и напал на детей.
Установлено, что собака бойцовской породы, принадлежащая местной жительнице, оказалась в здании МБОУ "Средняя общеобразовательная школа No 1". В учебное время животное напало на ребят из начальных классов и успело покусать не менее шести школьников.
Отмечается, что сын хозяйки собаки, который учится в той же школе в старших классах, смог вывести агрессивного пса из здания.
Пострадавшим детям сразу же оказали медицинскую помощь. Информации о состоянии школьников из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства инцидента выясняются. В рамках начатой проверки также оценят деятельность школьной администрации по обеспечению безопасности учеников.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|