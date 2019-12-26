Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Картину Чимабуэ признали национальным достоянием Франции

26.12.2019 08:11

Фото: wiesz.io



Министерство культуры Франции приняло решение о присвоении такого статуса одному из шедевров выдающегося итальянского художника Ченни ди Пепо, получившего широкую известность как Чимабуэ (1240-1302). Минувшей осенью картина "Осмеяние Христа" ушла с молотка за рекордные 24 миллиона евро.



В заявлении, которое появилось на официальном сайте французского ведомства, указано, что министр культуры Франк Риестер присваивает этому произведения искусства статус национального достояния на период 30 месяцев. Срок отсчитыватся с момента, когда обладатель картины получит соответствующее уведомление.



В тексте также отмечается, что французские власти отказались выдавать экспортный сертификат "для этой важной и неповторимой работы Ченни ди Пепо". Поэтому в течение ближайших двух с половиной лет Париж должен изыскать средства для выкупа картины с последующей передачей в одну из национальных коллекций.



По данным французских СМИ, созданная примерно в 1280 году картина может поступить в пару к другой работе художника "Мадонна с учениками". Произведение искусства, которое датируется примерно тем же периодом, хранится сейчас в Лувре.



Автор: Злата Богатова

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