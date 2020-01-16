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В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительства


15:39
В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительстваФото: saratov-news.net

У «Единой России» возникли претензии к деятельности четырех социальных министерств, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Речь об этом шла в ходе консультаций фракции с Михаилом Мишустиным, передает ИА REGNUM.

Как стало известно, претензии  высказывались по работе Министерства здравоохранения и его руководителя Вероники Скворцовой, возглавляемого Владимиром Мединским Министерства культуры, Министерства труда и Максима Топилина, а также Минпросвещения и Ольги Васильевой.

В частности, к Минздраву претензии вызвала оптимизация здравоохранения. В результате работы министерства в этом направлении в последнее время уровень доступности медпомощи сократился, но при этом возникли жалобы на дефицит узкопрофильных специалистов и обеспечение лекарствами, пояснил Сергей Неверов.

Критика в адрес Минкультуры звучала в связи с недостаточным развитием домов культуры в малых городах и сельской местности. Кроме того, претензии связаны с эффективностью финансирования кинематографа и политикой ведомства по выдаче прокатных удостоверений.

По словам Неверова, "трудно признать удовлетворительной" деятельность Минтруда и соцзащиты по реализации указов президента, а претензии к образовательному ведомству связаны с заработной платой педагогов и их бюрократической загруженностью. Кроме того, нуждаются в проработке программы обучения, учебники и в целом - организация школьного образования.

Не так давно глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева анонсировала изменения в выдаче аттестатов в российских школах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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