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В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительства
15:39
Фото: saratov-news.net
У «Единой России» возникли претензии к деятельности четырех социальных министерств, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Речь об этом шла в ходе консультаций фракции с Михаилом Мишустиным, передает ИА REGNUM.
Как стало известно, претензии высказывались по работе Министерства здравоохранения и его руководителя Вероники Скворцовой, возглавляемого Владимиром Мединским Министерства культуры, Министерства труда и Максима Топилина, а также Минпросвещения и Ольги Васильевой.
В частности, к Минздраву претензии вызвала оптимизация здравоохранения. В результате работы министерства в этом направлении в последнее время уровень доступности медпомощи сократился, но при этом возникли жалобы на дефицит узкопрофильных специалистов и обеспечение лекарствами, пояснил Сергей Неверов.
Критика в адрес Минкультуры звучала в связи с недостаточным развитием домов культуры в малых городах и сельской местности. Кроме того, претензии связаны с эффективностью финансирования кинематографа и политикой ведомства по выдаче прокатных удостоверений.
По словам Неверова, "трудно признать удовлетворительной" деятельность Минтруда и соцзащиты по реализации указов президента, а претензии к образовательному ведомству связаны с заработной платой педагогов и их бюрократической загруженностью. Кроме того, нуждаются в проработке программы обучения, учебники и в целом - организация школьного образования.
Не так давно глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева анонсировала изменения в выдаче аттестатов в российских школах.
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