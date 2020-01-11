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В России изменятся правила оформления аттестатов
11.1.2020 19:02
Фото: postila.io
В скором времени российские школы начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, заявила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.
Интервью с министром опубликовано "Российской газетой".
По словам Ольги Васильевой, в некоторых школах уже давно перешли на систему "зачет"- "незачет". Кроме того, в ряде образовательных учреждений активно применяется 100-балльная система. Однако к моменту получения аттестата все оценки в обязательном порядке необходимо привести к единому знаменателю. В документе может стоять лишь "5", "4" или "3".
Во время общероссийского родительского собрания министр выступила с предложением оценивать результаты детей на таких уроках как музыка, ИЗО и физкультура, по системе "зачет-незачет". По мнению Ольги Васильевой, практически все дети любят рисовать, бегать, прыгать или петь. Но достижения в данном случае напрямую связаны со способностями школьников. Учитывая, что далеко не у всех это получается проявить себя на "отлично", не стоит ставить "тройки" в аттестат лишь по причине отсутствия музыкального слуха или других талантов, пояснила министр.
После того, как изменения вступят в силу, окончательный выбор останется за школой, подчеркнула Васильева. Вместе с тем, новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании позволит администрации учебных заведения указывать в документах по вышеназванным предметам лишь "зачтено".
Ранее глава Минобразования рассказала о количестве российских школ, которые успели отказаться от мобильников на уроках.
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