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В Домодедово на недостроенную полосу приземлился самолет SSJ 100
21:01
Фото: proza.ru
Самолет Sukhoj Superjet сегодня совершил экстренную посадку в Москве, приземлившись на недостроенную взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом "Домодедово".
Как передает агентство "Интерфакс", вероятной причиной ЧП мог стать человеческий фактор.
В условиях низкой видимости пилоты могли допустить ошибочные действия, сообщил агентству информированный источник. Как стало известно, в качестве возможных причин инцидента сейчас рассматривается именно человеческий фактор.
В ближайшее время в рамках начатого разбирательства будет проведен опрос пилотов, которым пришлось приземляться в достаточно сложных метеоусловиях. Предположительно, экипаж мог расценить уровень видимости в районе полосы, и это спровоцировало летчиков на ошибку, пояснил источник.
Вместе с тем, представители компании-производителя SSJ-100 - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подчеркивают, что приземление прошло "в штатном режиме, по расписанию". С учетом того, что каких-либо технических неисправностей в воздушном судне не выявлено, речь не может идти об экстренной посадке.
Известно также, что самолет осуществлял чартерный рейс из Сабетты (ЯНАО). Лайнер приземлился на невведенную в эксплуатацию полосу в "Домодедово" примерно в 14:17. Пострадавших нет.
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