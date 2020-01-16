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Американская модель вновь подала иск к российскому боксеру Ковалеву


16.1.2020 20:07
Американская модель вновь подала иск к российскому боксеру КовалевуФото: smi2.net

Модель Джейми Фронтс подала уже второй иск против российского спортсмена, передает портал TMZ.

Американка обратилась в суд, когда боксер Сергей Ковалев перестал выплачивать ей компенсацию за побои.

Летом прошлого года полиция задержала Сергея Ковалева в Соединенных Штатах в связи с заявлением Джейми Фронтс. Как заявила модель, она отклонила ухаживания боксера. В результате спортсмен вошел в ее номер и напал на девушку. По словам модели, врачи после ЧП диагностировали у нее множественные травмы, включая сотрясение головного мозга, смещение шейного диска и перелом носа.

Ранее стороны пришли к соглашению, которое подразумевало выплату компенсации в размере 650 тысяч долларов. Предполагалось, что деньги будут переведены тремя частями. Фронтс утверждает, что получила лишь 250 тысяч. Не дождавшись новых выплат, девушка поспешила обратиться в суд с еще одним иском.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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