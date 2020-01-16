ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Домодедово на недостроенную полосу приземлился самолет SSJ 100
В Домодедово на недостроенную полосу приземлился самолет SSJ 100
Власти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Власти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Мишустин назначил Егорова главой ФНС
Мишустин назначил Егорова главой ФНС
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в РупольдингеБелорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
Мишустин назначил Егорова главой ФНСМишустин назначил Егорова главой ФНС
В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительстваВ «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительства
Создан третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорогаСоздан третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорога
Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧПутин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье выявлен нелегальный приют, где продавали детей суррогатных матерей


16.1.2020 14:28
В Подмосковье выявлен нелегальный приют, где продавали детей суррогатных матерейФото: livejournal.com

ЧП случилось в подмосковном Одинцове. По данным российских СМИ, о нелегальном приюте, где продавали детей стало известно после гибели одного из младенцев.

Умерший мальчик появился на свет в Петербурге в декабре прошлого года.

Вскоре после рождения ребенок был госпитализирован в Морозовскую больницу, где врачи диагностировали у него серьезное заболевание. Мать малыша, узнав о проблемах со здоровьем ребенка, отдала его в некую фирму. По версии следствия, в арендованной квартире был организован нелегальный приют, где продавали детей суррогатных матерей.

Оказавшись в этом импровизированном приюте ребенок скончался. Тело ребенка обнаружила утром 9 января няня, собиравшаяся кормить детей. По словам женщины, мальчик лежал лицом вниз, не подавая признаков жизни. Врачи скорой могли лишь констатировать смерть ребенка.

В момент ЧП в квартире находились еще трое детей, в том числе двойняшки, появившиеся на свет в октябре 2019 года. Сейчас все младенцы находятся в больнице.

В ходе начатого разбирательства установлено, что за детьми присматривала пара, приехавшая в Одинцово из Донецкой области минувшей осенью.

В СМИ появились сообщения о том, что владелец жилья не имел представления о том, что происходит в квартире. Недвижимость была передано в пользование родственнице собственника. В день, когда скончался мальчик, женщина находилась в Дагестане.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит по ошибкеВ Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Все заложники, захваченные в Северном Китае, освобождены полициейВсе заложники, захваченные в Северном Китае, освобождены полицией
Власти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давностиВласти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давности
На Украине задержаны подозреваемые в покушении на жену выходца из Чечни ОсмаеваНа Украине задержаны подозреваемые в покушении на жену выходца из Чечни Осмаева
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в РупольдингеБелорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 961


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru