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В Подмосковье выявлен нелегальный приют, где продавали детей суррогатных матерей
16.1.2020 14:28
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в подмосковном Одинцове. По данным российских СМИ, о нелегальном приюте, где продавали детей стало известно после гибели одного из младенцев.
Умерший мальчик появился на свет в Петербурге в декабре прошлого года.
Вскоре после рождения ребенок был госпитализирован в Морозовскую больницу, где врачи диагностировали у него серьезное заболевание. Мать малыша, узнав о проблемах со здоровьем ребенка, отдала его в некую фирму. По версии следствия, в арендованной квартире был организован нелегальный приют, где продавали детей суррогатных матерей.
Оказавшись в этом импровизированном приюте ребенок скончался. Тело ребенка обнаружила утром 9 января няня, собиравшаяся кормить детей. По словам женщины, мальчик лежал лицом вниз, не подавая признаков жизни. Врачи скорой могли лишь констатировать смерть ребенка.
В момент ЧП в квартире находились еще трое детей, в том числе двойняшки, появившиеся на свет в октябре 2019 года. Сейчас все младенцы находятся в больнице.
В ходе начатого разбирательства установлено, что за детьми присматривала пара, приехавшая в Одинцово из Донецкой области минувшей осенью.
В СМИ появились сообщения о том, что владелец жилья не имел представления о том, что происходит в квартире. Недвижимость была передано в пользование родственнице собственника. В день, когда скончался мальчик, женщина находилась в Дагестане.
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