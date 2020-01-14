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В Испании произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе
14.1.2020 23:52
Фото: smi2.net
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере четыре человека.
Как сообщает во вторник газета El Pais, авария случилась на предприятии, расположенном в муниципалитете Таррагона (Каталония).
После того, как на нефтехимическом заводе произошел мощный взрыв, местных жителей попросили до окончания работы экстренных служб стараться не открывать окна и не выходить на улицу без крайней необходимости.
В больницы были доставлены четверо пострадавших. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что в мероприятиях по ликвидации пожара, начавшегося после взрыва, задействовано девять расчетов. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
Как уточняет газета, предприятие принадлежит компании Industrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE). Информации о причинах аварии от администрации пока не поступало.
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