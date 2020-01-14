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Все заложники, захваченные в Северном Китае, освобождены полицией
14.1.2020 00:20
Фото: lookni.ru
После продолжительных переговоров мужчина, удерживавший в заложниках трех человек, был застрелен полицейскими, передает агентство Синьхуа.
Злоумышленник имел при себе кустарно изготовленные бомбу и огнестрельное оружие. Какие он выдвигал требования, пока не уточняется.
ЧП случилось вечером минувшего воскресенья, 12 января, на территории Автономного района Внутренняя Монголия в Северном Китае. Инцидент зафиксирован в городе Хух-Хото, который является административным центром автономного района. Личность нападавшего установлено, фамилия мужчины Чжоу. Мотивы его действий выясняют специалисты в ходе начатого расследования.
В местных правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник удерживал трех человек в заложниках. При себе преступник имел кустарно изготовленные огнестрельное оружие и бомбу.
Сотрудник правоохранительных органов на протяжении более чем восьми часов вели переговоры с мужчиной, который угрожал убить заложников. В результате нападавшего застрелили. Сразу после этого все заложники были освобождены. Прибывшие к месту ЧП саперы обезвредили взрывчатку.
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