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В Псковской области погиб пешеход, сбитый при попытке помочь пострадавшим в ДТП
13.1.2020 20:00
Фото: vk.com
В больнице умер мужчина 1960 г.р., ставший очевидцем дорожной аварии. Он покинул свою машину и поспешил на помощь пострадавшим, когда его и еще одного свидетеля ДТП сбила машина марки Lexus.
Правоохранительные органы Псковской области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли четыре человека.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Псковской области, инцидент зафиксирован сегодня примерно в 07:52 по московскому времени на территории деревни Стяглы.
По данным ведомства, водитель автомобиля Chery Tiggo, ехавший со стороны Пскова, допустил выезд на встречную полосу. В результате столкновения с машиной Renault Logan погибли все, кто был в автомобилях. Жертвами аварии стал предполагаемый виновник ДТП, его пассажир и мужчина 1997 г.р., управлявший другой машиной.
Двух очевидцев, которые спешили на помощь пострадавшим, сбил автомобиль Lexus, уточнили представители МВД.
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