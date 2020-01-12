|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москву прибыл ливийский фельдмаршал Хафтар
07:16
Фото: operline.ru
Минувшей ночью в российскую столицу прилетел командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Предполагается, что в Москве пройдут переговоры с участием Файеза Сарраджа, который возглавляет международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.
По данным СМИ, Саррадж собирается прилететь в российскую столицу в течение нескольких ближайших часов. Вместе с тем, официального подтверждения информации о прибытии Халифа Хафтара в Москву пока нет.
Ранее в прессе распространились сообщения о запланированных в РФ переговорах лидеров ЛНА и ПНС. Предполагалось, что представители противоборствующих сторон при участии российских властей обсудят обстановку в Ливии.
Кроме того, в СМИ высказывались предположения о том, что Халифа Хафтар и Файез Саррадж по итогам переговоров могут даже оформить соглашение о перемирии.
Ранее власти Турции выразили намерение вмешаться в ситуацию в Ливии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|