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Турция окажет военную помощь властям Ливии
31.12.2019 20:18
Фото: zbp.ru
ВС Турции готовятся к участию в военной операции по поддержке признанных ООН властей Ливии, передает агентство "Анадолу".
С таким заявлением сегодня выступил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
По словам министра, в Турции уже начался процесс подготовки к этой операции. В Анкаре выражают готовность сделать все необходимое по оказанию помощи ливийским властям.
Ранее представители официального Триполи обратились к властям Турции с просьбой о военной помощи в противостоянии Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, подразделения которой наступают на столицу Ливии.
Предполагается, что 2 января парламент Турции рассмотрит законопроект, который позволит ВС страны оказать поддержку ливийскому руководству.
На сегодняшний день в Ливии сохраняется двоевластие. Правительство национального согласия, возглавляемое премьер-министром Файезом Сарраджем, имеет штаб-квартиру в Триполи, противостоит т.н. восточному правительству. Лидером его является Абдалла Абдуррахаман ат-Тани, поддерживающий Халифа Хафтара.
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