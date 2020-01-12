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На Украине задержаны подозреваемые в покушении на жену выходца из Чечни Осмаева
12.1.2020 22:57
Фото: kam24.ru
Правоохранители взяли под стражу предполагаемого организатора нападения на Амину Окуеву, которая в прошлом участвовала в военной операции на территории Донбасса. Как заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, к преступлению причастны в общей сложности семь человек.
Несколько фигурантов были задержаны в осенью прошлого года, но организатора убийства Амины Окуевой и покушения на ее мужа удалось поймать лишь сегодня, 12 января, отметил Игорь Клименко. По его словам, ДНК подозреваемого совпадает со следами на оружии, которое нашли на месте покушения.
Преступление было совершено 30 октября 2017 года, когда был расстрелян автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее муж, уроженец Чечни Адам Осмаев. Машину атаковали на железнодорожном переезде под Киевом. В результате 34-летняя Окуева от полученных ранений погибла, Осмаев пострадал.
Вскоре после инцидента в прессе появились предположения о том, что убийство Амины Окуевой могло быть связано с покушением на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который чуть не стал жертвой взрыва.
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