ИнтерНовости - новости в стране и мире
В РПЦ назвали храмы местом, подходящим для знакомств
В РПЦ назвали храмы местом, подходящим для знакомств
На заводе под Белгородом произошла авария, есть пострадавшие
На заводе под Белгородом произошла авария, есть пострадавшие
В России изменятся правила оформления аттестатов
В России изменятся правила оформления аттестатов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Москва и Минск не смогли договориться о тарифе на транзит нефтиМосква и Минск не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
В Москву прибыл ливийский фельдмаршал ХафтарВ Москву прибыл ливийский фельдмаршал Хафтар
На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик ГонсалвешНа седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик Гонсалвеш
Хаджимба уходит с поста президента АбхазииХаджимба уходит с поста президента Абхазии
В Иране британского посла задержали во время акции протестаВ Иране британского посла задержали во время акции протеста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9
Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На заводе под Белгородом произошла авария, есть пострадавшие


12.1.2020 08:56
На заводе под Белгородом произошла авария, есть пострадавшиеФото: rt.com

По уточненным данным, в результате ЧП пострадали четыре человека, передает ТАСС.

Причины хлопка пылевоздушной смеси с последующим возгоранием, после которого работу предприятия пришлось приостановить, выясняют специалисты.

Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, но потом информацию уточнили. На текущий момент в больнице находятся четыре человека, им оказывают помощь в реанимационном отделении ЦРБ Борисовки.

Авария случилась на территории комбикормового завода в Белгородской области, где в одном из производственных помещений произошел хлопок пылевоздушной смеси.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что сигнал о ЧП поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу накануне вечером, в 21:49.

По данным регионального главка МЧС, хлопок произошел в 7-этажном здании. Несущие конструкции повреждены не были, пострадало лишь остекление. Кроме того, частично обрушились панели, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьиПринц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи
В Бразилии скончался один из пациентов, у которых выявили неизвестную болезньВ Бразилии скончался один из пациентов, у которых выявили неизвестную болезнь
Фанат фильма «Мой сосед Тоторо» переделал свою машину в «котобус»Фанат фильма «Мой сосед Тоторо» переделал свою машину в «котобус»
Трюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнераТрюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнера
В Гонконге с подозрением на пневмонию госпитализировали еще восемь человекВ Гонконге с подозрением на пневмонию госпитализировали еще восемь человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 961


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru