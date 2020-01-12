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На заводе под Белгородом произошла авария, есть пострадавшие
12.1.2020 08:56
Фото: rt.com
По уточненным данным, в результате ЧП пострадали четыре человека, передает ТАСС.
Причины хлопка пылевоздушной смеси с последующим возгоранием, после которого работу предприятия пришлось приостановить, выясняют специалисты.
Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, но потом информацию уточнили. На текущий момент в больнице находятся четыре человека, им оказывают помощь в реанимационном отделении ЦРБ Борисовки.
Авария случилась на территории комбикормового завода в Белгородской области, где в одном из производственных помещений произошел хлопок пылевоздушной смеси.
В пресс-службе правительства региона пояснили, что сигнал о ЧП поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу накануне вечером, в 21:49.
По данным регионального главка МЧС, хлопок произошел в 7-этажном здании. Несущие конструкции повреждены не были, пострадало лишь остекление. Кроме того, частично обрушились панели, отметили в ведомстве.
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