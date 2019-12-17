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Меркель настроена против санкций США по «Северному потоку — 2»
17:36
Фото: spiegel.de
Как заявила германский канцлер Ангела Меркель, действия Соединенных Штатов могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу.
Политик высказалась на эту тему, когда выступала в Бундестаге, сообщает ТАСС.
По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, санкции Вашингтона против "Северного потока — 2" могут иметь негативные последствия для переговоров между Россией и Украиной, которые связаны с поставками газа.
Берлин не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры, направленные против "Северного потока - 2" либо Ирана, указала Меркель в ходе сегодняшнего выступления в Бундестаге. Власти ФРГ на данный момент не видят каких-либо других возможностей, кроме ведения решительных переговоров с американским руководством о том, что считают неприемлемыми подобные экстерриториальные ограничения.
Меркель при этом напомнила, что именно в эти дни продолжаются переговоры, связанные с транзитом газа через Украину в следующем году. Процесс, по мнению Меркель, выглядит сейчас "многообещающе", однако на переговоры могут негативно повлиять излишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2".
Накануне, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, начавшийся 1 октября. Согласно этому документу, американской администрации следует ввести ограничительные меры против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Палата представителей проголосовала за документ, после чего его должен подписать американский президент. Ранее Дональд Трамп уже выражал готовность сделать это сразу после того, как законопроект одобрят законодатели.
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