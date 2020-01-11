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В Госдепе сочли неуместным запрос Лондона о выдаче жены дипломата, насмерть сбившей мотоциклиста


11.1.2020 20:29
В Госдепе сочли неуместным запрос Лондона о выдаче жены дипломата, насмерть сбившей мотоциклистаФото: worldenergynews.gr

Власти Соединенных Штатов расценили как неуместный запрос Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата Энн Сакулас.

Супругу сотрудника Госдепа подозревают в том, что она спровоцировала смертельное ДТП, в результате которого летом прошлого года погиб 19-летний Гарри Данн.

Как передает телевизионный канал CBS News со ссылкой на представителей американского Госдепа, МВД Великобритании направило в Соединенные Штаты официальный запрос о выдаче Энн Сакулас. Однако в Вашингтоне продолжают настаивать на том, что когда супруга представителя дипмиссии находилась в королевстве, она имела дипломатический иммунитет. Поэтому просьбу об экстрадиции в Госдепе склонны рассматривать как его нарушение.

Кроме того, использование договоренностей об экстрадиции для возвращения Сакулас в Лондон может создать "тревожный прецедент".

Ранее жена дипломата покинула Великобританию, несмотря на продолжающееся расследование по факту аварии в Нортгемптоншире. ДТП случилось неподалеку от военной базы, используемой США. По данным британской полиции, 27 августа 2019 года Сакулас допустила выезд на встречную полосу, после чего ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с мотоциклом Данна. От полученных в аварии травм молодой человек погиб.

Возвратившись в Штаты, Сакулас заявила о том, что активно сотрудничала со следствием и в будущем намерена продолжать это делать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 250

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