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В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках


14.12.2019 21:59
В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на урокахФото: livejournal.com

На сегодняшний день администрации четверти школ РФ уже успели последовать рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

По ее словам, в этих образовательных учреждениях официально запретили ученикам пользоваться на уроках мобильными устройствами.

Министр отметила, что уже имеются конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ. На эту тему Ольга Васильева говорила в интервью "Российской газете".

По словам Ольги Васильевой, в некоторых регионах рекомендациям последовали абсолютно все школы. В частности, 100% образовательных учреждений этого уровня запретили мобильники в Белгородской области, Ингушетии и Северной Осетии.

На Камчатке запрет охватил более 37,5% школ, в Пермском крае - свыше 58%. В таких регионах, как Кузбасс, Марий Эл, Свердловская область и некоторых других отреагировали более половины школ.

Автор: Злата Богатова
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