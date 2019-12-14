|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках
14.12.2019 21:59
Фото: livejournal.com
На сегодняшний день администрации четверти школ РФ уже успели последовать рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения заявила министр просвещения России Ольга Васильева.
По ее словам, в этих образовательных учреждениях официально запретили ученикам пользоваться на уроках мобильными устройствами.
Министр отметила, что уже имеются конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ. На эту тему Ольга Васильева говорила в интервью "Российской газете".
По словам Ольги Васильевой, в некоторых регионах рекомендациям последовали абсолютно все школы. В частности, 100% образовательных учреждений этого уровня запретили мобильники в Белгородской области, Ингушетии и Северной Осетии.
На Камчатке запрет охватил более 37,5% школ, в Пермском крае - свыше 58%. В таких регионах, как Кузбасс, Марий Эл, Свердловская область и некоторых других отреагировали более половины школ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|