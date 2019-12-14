Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках

14.12.2019 21:59

Фото: livejournal.com



На сегодняшний день администрации четверти школ РФ уже успели последовать рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения заявила министр просвещения России Ольга Васильева.



По ее словам, в этих образовательных учреждениях официально запретили ученикам пользоваться на уроках мобильными устройствами.



Министр отметила, что уже имеются конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ. На эту тему Ольга Васильева говорила в интервью "Российской газете".



По словам Ольги Васильевой, в некоторых регионах рекомендациям последовали абсолютно все школы. В частности, 100% образовательных учреждений этого уровня запретили мобильники в Белгородской области, Ингушетии и Северной Осетии.



На Камчатке запрет охватил более 37,5% школ, в Пермском крае - свыше 58%. В таких регионах, как Кузбасс, Марий Эл, Свердловская область и некоторых других отреагировали более половины школ.



Автор: Злата Богатова

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